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75 سعودية يدرن سفارة المملكة في واشنطن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - واشنطن

كشف نائب رئيس البعثة في سفارة المملكة بواشنطن سامر الخراشي زيادة الدبلوماسيات السعوديات في وزارة الخارجية إلى 151 دبلوماسية خلال عام 2019، متوقعا زيادة العدد بنسبة 10% خلال العام الحالي.

وأكد خلال احتفالية سفارة المملكة في واشنطن باليوم العالمي للمرأة، برعاية سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، أن «المرأة السعودية لها دور رئيس في بناء المجتمع ونهضته منذ تأسيس المملكة، واستطاعت أن تخطو خطوات تاريخية مشرفة متناسبة مع ثقافة المجتمع ومتغيرات العصر ومخرجاته ومراحله المختلفة من منحها حق التعليم، والاستفادة من برامج الابتعاث بالخارج، حيث تصل نسبة المبتعثات في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 29%، وصولا إلى افتتاح أكبر جامعة نسائية بالعالم، جامعة الأميرة نورة».

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وأوضح أن أرقام ونسب النساء تزداد في جميع مجالات العمل، ففي مبنى سفارة المملكة في واشنطن، تعمل 75 موظفة، فيما تشكل نسبة النساء العاملات في الملحقيات التابعة للسفارة 35% من إجمالي الموظفين. وتطرق لصدور الأمر الملكي بإعادة تشكيل مجلس الشورى عام 2013م وتعيين 30 عضوة يمثلن 20% من نسبة الأعضاء.

وأشار إلى انضمام المملكة للجنة وضع المرأة، التابعة للأمم المتحدة منذ عامين، وهي الهيئة الأساسية الرئيسة المخصصة لصنع السياسة العالمية، فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، كما انتخبت عام 2019 في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وأكد أن هاتين العضويتين في الأجهزة الأممية المعنية بالمرأة، هما إشارة وتقدير من دول العالم لما هو حاصل من تطورات في حقوق المرأة، تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالأخص الهدف المعني بالمساواة بين الجنسين، والمتعلق بالقضاء على أشكال التمييز ضد النساء، وخاصة المتعلقة بالأجور والفرص الاقتصادية.