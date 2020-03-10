استمرار التحقيقات في محاولة اغتيال حمدوك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الخرطوم
أكد النائب العام للسودان، تاج السر علي الحبر، أن الإجراءات والتحقيقات بشأن محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مستمرة، بجانب استنفار الأجهزة الأمنية كافة.
وقال الحبر في تصريحات أمس إن الرؤية المفصلية بشأن محاولة حادثة الاغتيال ستتضح بعد اكتمال التحريات كافة، مشيرا إلى أنه «لم نصل لأي معلومات في الوقت الحالي تفيد بتورط جهات أو مجموعات بعينها».
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