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مركز الملك سلمان يدشن مستشفى العيون بمأرب.. وحملة للقلب في حضرموت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - عدن، مأرب

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس المستشفى التخصصي لطب وجراحة العيون في محافظة مأرب، بحضور عدد من المسؤولين اليمنيين.

وعبر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة الدكتور عبدالرقيب فتح، عن شكره وتقديره للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها المملكة، ممثلة بالمركز في مساعدة اليمنيين، فيما أشاد محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة بدعم ومساندة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.

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وكشفت الحملة الطبية التطوعية السادسة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لقسطرة القلب للأطفال بمدينة المكلا في محافظة حضرموت، على 41 حالة وإجراء 21 عملية جراحية لقسطرة القلب للأطفال، وذلك في اليوم الأول من الحملة.

ووزع المركز بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس، مواد إيوائية في مديريتي العبر وسيئون بمحافظة حضرموت، شملت 25 خيمة و50 بطانية، استفاد منها 150 فردا، كما وزع 6,250 كرتونا من التمور في مديرية الشحر بمحافظة حضرموت، استفاد 37,500 فرد، من أسر الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأشد فقرا.

ودشن المركز بالتعاون مع مؤسسة يدا بيد للتنمية أمس مشروع الاستجابة الطارئة للنظافة والإصحاح البيئي في مديريات محافظة عدن، التي توفر براميل القمامة وعربات نقل الأتربة، والقيام بحملات رش المبيدات، والتعاقد مع 160 عاملا وعاملة نظافة.