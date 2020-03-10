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المعلمي يستعرض جهود مكافحة الإرهاب

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المعلمي يستعرض جهود مكافحة الإرهاب
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- بواسطة أيمن الوشواش - واس _ نيويورك

عقد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي بصفته رئيس المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب أمس، اجتماعا مع مدير المكتب جهانجير خان وفريق عمله، وذلك بمقر وفد المملكة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء استعراض أعمال وجهود مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ونشاطاته الحالية والمستقبلية، والتقدم المحرز في هذا الصدد، بحضور عبدالمجيد البابطين وحكمت السعيد ومحمد القاضي من الوفد السعودي.


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