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إيطاليا تتوارى عن العالم..والرئيس الصيني: سيطرنا على كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وكالات - عواصم

فيما أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج أمس السيطرة «بصورة أساسية» على انتشار فيروس كورونا في مقاطعة هوبي وعاصمتها مدينة ووهان بؤرة انتشار الفيروس، انعزلت إيطاليا عن العالم تماما بداية من أمس، وتقدمت لاحتلال المركز الثاني في عدد المصابين والوفيات بعد الصين، متقدمة على إيران وكوريا الجنوبية واليابان وألمانيا.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن الرئيس الصيني خلال تفقد أعمال مكافحة الوباء في المدينة قوله إنه تم تحقيق نجاح أولي في السيطرة على الأوضاع.

من جهته قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أمس الاثنين إنه جرى فرض قيود مشددة على التنقل عبر إيطاليا في تصعيد للحملة التي تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت هيئة الحماية المدنية الإيطالية أمس أن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 463 حالة بعد وفاة 97 مريضا، وهو معدل زيادة أقل من المسجل في اليوم السابق.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في إيطاليا، وهي أكثر الدول الأوروبية تضررا، بنسبة 24 % إلى 9172 حالة، في أكبر زيادة يومية منذ ظهور الوباء يوم 21 فبراير.

وفي حين ارتفع عدد الوفيات إلى 291 حالة ووصل عدد المصابين إلى 8040 في إيران، سجلت الصين 17 حالة وفاة جديدة و19 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية. ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن السلطات الصحية في البلاد أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد ترتفع بذلك إلى 80 ألفا و754 شخصا. وسجلت كوريا الجنوبية 131 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7513 حالة.

وواصل الفيروس القاتل الانتشار عربيا، وكشفت إحصائيات وزارة الصحة البحرينية عبر موقعها الرسمي عن رصد حالة جديدة، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 88 حالة. وأظهرت الإحصائيات أن حالة واحدة بحاجة لعناية، فيما يوجد 87 حالة لا تحتاج إلى علاج.

وأعلنت الإمارات تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، موضحة أن كل الإصابات الجديدة كانت ضمن الحالات المشتبه بها بالحجر الصحي، ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المسجلة بالفيروس في البلاد 74 حالة، تعافت منها 12 حالة.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) فإن الإصابات الجديدة تعود إلى جنسيات مختلفة شملت ثلاثة أشخاص من الجنسية الإيطالية، وشخصين من كل من الإمارات وسريلانكا وبريطانيا والهند، وشخصا من كل من ألمانيا وجنوب أفريقيا وتنزانيا وإيران.

وكشفت الكويت عن تسجيل أربع حالات إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند أن حالة من بين المصابين الجدد مرتبطة بالسفر إلى إيران، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في الكويت إلى 69 حالة.

وأكدت مصر ارتفاع إجمالي الحالات التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا إلى 59 حالة، بعد إضافة 4 حالات جديدة، 3 مصريين وسيدة أجنبية، وجميعهم من المخالطين للحالات التي تم الإعلان عنها مسبقا.

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وفيما أعلن لبنان أمس عن تسجيل أول حالة وفاة لمريض كان في مستشفى المعونات في منطقة جبيل، نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر طبية عدة داخل مناطق نفوذ النظام السوري أن فيروس كورونا «تفشى» بشكل رئيسي في محافظات دمشق وطرطوس واللاذقية وحمص. وسجل المغرب ثالث حالة.

الدول الأكثر انتشارا عالميا:

01 الصين.

02 إيطاليا.

03 إيران.

04 كوريا الجنوبية.

05 اليابان.

الدول الأكثر انتشارا عربيا:

01 البحرين.

02 الإمارات العربية المتحدة.

03 الكويت.

04 مصر.

05 لبنان.