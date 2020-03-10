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البيت الأبيض: ترمب لم يخضع لفحوصات كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - واشنطن

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني جريشام، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لم يخضع للفحوصات المتعلقة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا «لأنه لم يخالط أي مرضى تم تأكيد إصابتهم بالفيروس لفترة طويلة ولم تظهر عليه أي أعراض»، وأضافت جريشام في بيان أن ترمب «لا يزال بصحة ممتازة وسيظل طبيبه يلاحظه عن كثب».

وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس قد تلقى سؤالا أثناء إيجاز صحفي في البيت الأبيض في وقت سابق عما إذا كان ترمب قد خضع لفحوصات.

وسبق أن خضع مشرعان أمريكيان كانا مع ترمب أخيرا للحجر الصحي الذاتي.