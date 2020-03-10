وصول دفعة جديدة من المساعدات السعودية إلى ووهان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت إلى مدينة ووهان الصينية أمس دفعة جديدة من المساعدات السعودية المقدمة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تشتمل على 60 جهازا للأشعة الصوتية، و30 جهاز تنفس صناعي، و89 جهازا لصدمات القلب، و200 مضخة حقن وريدية، و277 جهازا لمراقبة المرضى، و500 مضخة محاليل وريدية، و3 أجهزة لغسيل الكلى. وكان مركز الملك سلمان للإغاثة سلم دفعات سابقة الشهر الماضي، كما سيتم إرسال المزيد من الدفعات الإضافية في الأسابيع المقبلة.
وتأتي هذه المساعدات إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتقديم مساعدات عاجلة لجمهورية الصين الشعبية، بما يسهم في تجاوز آثار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».
يذكر أن المركز وقع ستة عقود لتأمين أجهزة ومستلزمات طبية متنوعة لمكافحة الوباء في جمهورية الصين الشعبية، تأكيدا للدور الإنساني الريادي للمملكة في رفع المعاناة الإنسانية عن جميع الشعوب المتضررة والمحتاجة في أنحاء العالم.
المساعدات السعودية شملت:
- 60جهازا للأشعة الصوتية
- 30جهاز تنفس صناعي
- 89 جهازا لصدمات القلب
- 200 مضخة حقن وريدية
- 277جهازا لمراقبة المرضى
- 500مضخة محاليل وريدية
- 3أجهزة لغسيل الكلى
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