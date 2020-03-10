شكرا لقرائتكم ترمب: لا أعاني من أي أعراض لكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، إنه لا يعاني من أي أعراض لفيروس كورونا، نافيا حاجته للخضوع لفحص للكشف عن الفيروس.
وحض ترمب الأميركيين على البقاء هادئين، مؤكدا أن أن الفيروس سيزول و" نعمل بجد على أكثر من صعيد بخصوص فيروس كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر ترمب: لا أعاني من أي أعراض لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.