شكرا لقرائتكم ترمب: لا أعاني من أي أعراض لكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، إنه لا يعاني من أي أعراض لفيروس كورونا، نافيا حاجته للخضوع لفحص للكشف عن الفيروس.

وحض ترمب الأميركيين على البقاء هادئين، مؤكدا أن أن الفيروس سيزول و" نعمل بجد على أكثر من صعيد بخصوص فيروس كورونا".