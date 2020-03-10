ذكرت قناة الـ"LBCI" أنّ "وزير المال ​غازي وزني​ ووزير الاقتصاد والتجارة ​راوول نعمه​ توجّها مباشرةً بعد جلسة ​مجلس الوزراء​ في قصر بعبدا إلى ​السراي الحكومي​، حيث سيُعقد اجتماع مع رئيس الحكومة ​حسان دياب​ لاستكمال البحث بخطّة النهوض، وسيتم بحث مشروع قوننة الـ"كابيتال كونترول - capital control" بشكل مفصّل، بعدما تمّ بحثه بشكل عام في مجلس الوزراء".

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كانت هذه تفاصيل خبر دياب يجتمع بوزني ونعمه في السراي للبحث بخطة النهوض وبمشروع قوننة الكابيتال كونترول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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