الجيش: توقيف شخص في محلة التبانة بطرابلس لإقدامه على إطلاق النار من بندقية صيد

أعلن ​الجيش اللبناني​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "دورية من ​مديرية المخابرات​ أوقفت في محلة التبانة – ​طرابلس​، المدعو (ع.ج) لإقدامه على ​إطلاق النار​ من بندقية صيد، ما أدى إلى إصابة المواطن (ي.ح) في رقبته، نقل على أثرها إلى المستشفى للمعالجة وما لبث أن فارق ​الحياة​".

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