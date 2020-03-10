دياب ترأس اجتماعا لمتابعة الشأن المالي وآخر للخطة الرئيسية

ترأس رئيس مجلس الوزراء حسان دياب مساء اجتماعا في السرايا الحكومية لمتابعة الشأن المالي، ضم نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، وزير المالية غازي وزني، وزير الاقتصاد راوول نعمة، وزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، إضافة إلى مستشارين ماليين وقانونيين.
بعد ذلك، ترأس الرئيس دياب اجتماعا للخطة الرئيسية شارك فيه إلى جانب الوزراء عكر ووزني ونعمة وقطار وزير الصناعة عماد حب الله، ووزير الزراعة عباس مرتضى، والطاقة ريمون غجر، والاتصالات طلال حواط، والعمل لميا يمين، وعدد كبير من المستشارين من شركتي "لازار" و"كليري غوتليب".
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