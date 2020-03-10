قاسم هاشم: كان من المهم ان تتخذ الحكومة قرار عدم تسديد مستحقات اليوروبوندز

أعتبر عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب قاسم هاشم، انه "كان من المهم ان تتخذ الحكومة قرار عدم تسديد مستحقات اليوروبوندز، لان الاولوية اليوم هي للشعب اللبناني وتأمين مقتضيات الحياة له"، مشيرا الى ان "البلبلة التي سادت سابقاً كانت بسبب تضارب الآراء بين الموالاة والمعارضة".
وفي حديث لوكالة "أخبار اليوم"، دعا هاشم الحكومة الى "الإسراع في وضع الخطة الإنقاذية الاقتصادية والبدء بتنفيذها لان الامور لا تحتمل اي تأجيل اطلاقاً، ولا بد من بدء المعالجات، خصوصاً وان مسار الاصلاح واضح، ويجب ايجاد حل سريع لأزمة الودائع التي تحجبها المصارف عن المواطنين، خصوصا بعدما تم اتخاذ القرار بشأن اليوروبوندز، وبالتالي لا يجوز ان يستمر شحّ العملة في الظرف الراهن الذي نعيشه"، لافتاً الى انه "تم التعاطي مع وفد صندوق النقد بشكل منطقي، بحيث ان لبنان الرسمي طلب تدخل الصندوق لوضع خطة تتوافق مع الواقع الداخلي من خلال استشارة تقنية محدّدة، لكن هذا لا يمنع ان نتعاون او ان نتعاطى مع صندوق النقد انطلاقا من هذه المشورة"، مشيراً الى اننا "لا نفرض شروطا على الصندوق ولكن التعاون ضمن امكاناتنا على التحمّل بما يتوافق مع قدراتنا الوطنية".
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