وجه رئيس ​حزب الكتائب​ ​سامي الجميل​ تحية تقديره وشكره "ل​شعبة المعلومات​ على الجدية في التحقيق وتوقيف المعتدي على بيت الكتائب". واعتبر خلال تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أن "الآن الأنظار تتجه الى ​القضاء​ ليقوم بدوره في حماية اللبنانيين من الزعران ومن خلفهم ولتكن المحاكمة عبرة لكل من يعتقد انه فوق القانون". وأكد الجميل أنه "سيبقى بيت الكتائب مركزاً وملجأً لكل حرّ وثائر وآدمي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سامي الجميل: شكرا لشعبة المعلومات على توقيف المعتدي على بيت الكتائب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.