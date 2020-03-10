قاطيشا: الحكومة لم تتخذ اي حلّ يمكن ان يرضيها او يرضي الشعب اللبناني

أعتبر عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​وهبي قاطيشا​ ان "​الحكومة​ التي تستلمها اليوم تنتمي الى فريق واحد، ولا تضع الفريق الآخر في اجواء ما هو حاصل، لم تتخذ اي حلّ يمكن ان يرضيها او يرضي ​الشعب اللبناني​، او يرضي المعارضة، ويبدو ان الحكومة تختبئ"، متسائلاً "ماذا تنتظر للتحرّك في وقت بات معلوما ان احدا لن يمدّ لها يد العون"؟.

ولفت قاطيشا في حديث لوكالة "​أخبار​ اليوم"، الى "ضرورة تغير لهجة الخطاب السياسي اذا كان الهدف هو الحل، حيث الخطوة الاولى في هذا الاتجاه تكون نحو الأسرة الدولية و​صندوق النقد الدولي​"، منتقداً مكابرة "​حزب الله​ في الحديث ان امكانية الحل يمكن ان تكون داخلية"، محذرا من ان "هذا الأداء ينعكس سلبا على التعاون مع ​العالم العربي​، فحزب الله يكابر على حساب صحة اللبنانيين ومستقبلهم".