قاطيشا: الحكومة لم تتخذ اي حلّ يمكن ان يرضيها او يرضي الشعب اللبناني

أعتبر عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب وهبي قاطيشا ان "الحكومة التي تستلمها اليوم تنتمي الى فريق واحد، ولا تضع الفريق الآخر في اجواء ما هو حاصل، لم تتخذ اي حلّ يمكن ان يرضيها او يرضي الشعب اللبناني، او يرضي المعارضة، ويبدو ان الحكومة تختبئ"، متسائلاً "ماذا تنتظر للتحرّك في وقت بات معلوما ان احدا لن يمدّ لها يد العون"؟.
ولفت قاطيشا في حديث لوكالة "أخبار اليوم"، الى "ضرورة تغير لهجة الخطاب السياسي اذا كان الهدف هو الحل، حيث الخطوة الاولى في هذا الاتجاه تكون نحو الأسرة الدولية وصندوق النقد الدولي"، منتقداً مكابرة "حزب الله في الحديث ان امكانية الحل يمكن ان تكون داخلية"، محذرا من ان "هذا الأداء ينعكس سلبا على التعاون مع العالم العربي، فحزب الله يكابر على حساب صحة اللبنانيين ومستقبلهم".
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