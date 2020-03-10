لجنة متابعة موضوع "كورونا" بحاصبيا أكدت ضرورة الإلتزام بإرشادات عدة: الوقاية السبيل الوحيد لمنع انتشار الفيروس

ركّزت لجنة متابعة موضوع فيروس "كورونا" في قضاء حاصبيا، على أنّ "دخول ​لبنان​ في مرحلة انتشار فيروس "كورونا" وما يرتّبه ذلك من مخاطر داهمة، وفي ظلّ غياب اللقاح والعلاج المتخصّص، تصبح الوقاية هي السبيل الوحيد لمنع انتشاره بين الناس".

ودعت في بيان، إلى "عدم الإستهتار بالأمر إطلاقًا، لأنّ في ذلك تعريض حياتكم وحياة أحبّائكم والمحيطين بكم للخطر الشديد، وعليه نؤكّد عليكم الإلتزام بالارشادات الآتية:

1- إلتزام أعلى معايير النظافة الشخصيّة العامّة (غسل الأيدي بالماء والصابون جيّدًا بصورة متكرّرة، استعمال المواد المعقّمة وعدم لمس الوجه قدر الإمكان).

2- تعقيم المسطّحات والأماكن والمغاسل والحمّامات ومقابض الأبواب والحنفيّات وغيرها بواسطة المواد المعقّمة (ممكن استعمال مادة الكلور بتركيز 1 على 10، أي (كوب من الكلوركس + 9 أكواب ماء).

3- عدم حضور الإجتماعات العامة، تفادي المصافحة والتقبيل في المناسبات، والإكتفاء بالسلام عن بعد -المسافة الآمنة أكثر من 1.5 مترًا- وتفادي الأماكن المكتظة.

4- تغطية الفم والأنف عند العطس والسعال، واستعمال الكمّامة الطبيّة عند الحاجة.

5- عدم تناول اللحوم النيئة وطهيها جيّدًا وتعقيم الخضار و​الفواكه​.

6- تفادي تناول المشروبات والتدخين بشكل جماعي: المتي والأركيلة، وعدم مشاركة أحد بأدوات الشراب والطعام.

7- تفادي الخروج من المنزل عند المرض، وإبلاغ الجسم الطبّي وطبابة القضاء عند وجود أية حالة مرضيّة مشكوك بها، وخاصّة عند القادمين من الخارج أو الّذين بطبيعة عملهم على احتكاك دائم بالناس خارج المنطقة.

8- سيتم القيام بحملة تعقيم للأماكن العامّة والمؤسّسات وحافلات النقل لخارج المنطقة وأماكن التجمعات.

9- يُطلب من جميع المواطنيين التعاون التام مع الأجهزة المختصّة من أجل تأمين أرفع مستويات الحماية والوقاية في هذه المرحلة الصعبة الّتي نمرّ بها، والتصرف بأعلى درجات المسؤوليّة والحكمة".