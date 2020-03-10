رياض طبارة: الأميركيّون لم يتخلّوا عن لبنان حتى الساعة بالرغم من الحذر الذي يبدونه

أكد سفير ​لبنان​ السابق في ​واشنطن​ ​رياض طبارة​ أن "لبنان خرج من حرب أهلية مدمرة أنهكته كثيراً، واذا أخذنا مثلاً مسألة سقوط 150 ألف شهيد لبناني في الحرب، فهذا الرقم يعادل 15 مليوناً في ​الولايات المتحدة الأميركية​ مثلاً، وحتى إن الخسائر المادية تساوي تريليونات الدولارات في واشنطن، فضلاً عن أنه لم تأتينا ​مساعدات​ بعد نهاية الحرب، كما كان الحال ل​أوروبا​، من خلال مشروع مارشال".

ولفت طبارة في حديث لوكالة "​أخبار​ اليوم" الى ان "قمّة الدّين العام خلال حقبة حكم رئيس ​الحكومة​ الراحل ​رفيق الحريري​ لم تصل الى 40 ملياراً، فكيف تجاوزت الـ 60 ملياراً في السنوات الـ 15 الأخيرة، رغم أننا لم نكُن في مرحلة إعادة إعمار لبنان، وعدم طرح الأمور بهذه الطريقة يؤكد وجود خلط مقصود، لكلّ شيء، ببعضه البعض"، معتبراً أن "الأميركيّين لم يتخلّوا عن لبنان، حتى ​الساعة​، وذلك رغم الحذر الذي يبدونه، والذي بدأ منذ العام الماضي، عندما أُسندت حقيبة ​الصحة​ الى وزير من "​حزب الله​".