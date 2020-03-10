أكد سفير لبنان السابق في واشنطن رياض طبارة أن "لبنان خرج من حرب أهلية مدمرة أنهكته كثيراً، واذا أخذنا مثلاً مسألة سقوط 150 ألف شهيد لبناني في الحرب، فهذا الرقم يعادل 15 مليوناً في الولايات المتحدة الأميركية مثلاً، وحتى إن الخسائر المادية تساوي تريليونات الدولارات في واشنطن، فضلاً عن أنه لم تأتينا مساعدات بعد نهاية الحرب، كما كان الحال لأوروبا، من خلال مشروع مارشال".
ولفت طبارة في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى ان "قمّة الدّين العام خلال حقبة حكم رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري لم تصل الى 40 ملياراً، فكيف تجاوزت الـ 60 ملياراً في السنوات الـ 15 الأخيرة، رغم أننا لم نكُن في مرحلة إعادة إعمار لبنان، وعدم طرح الأمور بهذه الطريقة يؤكد وجود خلط مقصود، لكلّ شيء، ببعضه البعض"، معتبراً أن "الأميركيّين لم يتخلّوا عن لبنان، حتى الساعة، وذلك رغم الحذر الذي يبدونه، والذي بدأ منذ العام الماضي، عندما أُسندت حقيبة الصحة الى وزير من "حزب الله".
كانت هذه تفاصيل خبر رياض طبارة: الأميركيّون لم يتخلّوا عن لبنان حتى الساعة بالرغم من الحذر الذي يبدونه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.