أبو الحسن: لا حل للحد من إنتشار الكورونا الا بنشر الوعي

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "لا حل للحد من إنتشار ​الكورونا​ الا بنشر الوعي والعمل كي يحمي كل فرد نفسه وأسرته لنصل الى بيئة آمنة ، لا للإستهتار او الهلع نعم للعمل الهادئ والهادف دون كلل، كانت البداية بمبادرة من الرئيس ​وليد جنبلاط​ لتعم كل المناطق ، اليوم إستكملت التحضيرات في ​المتن الأعلى​، ندعو الجميع للمؤازرة".

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