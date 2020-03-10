ورشة تعقيم للباحات الخارجية والمكاتب في سرايا طرابلس للوقاية من تفشي "كورونا"

نفّذ جهاز مكافحة المبيدات والتعقيم في ​اتحاد بلديات الفيحاء​، ورشة تعقيم للباحات الخارجيّة والمكاتب في سرايا ​طرابلس​، بتوجيهات من محافظ الشمال ​رمزي نهرا​، للوقاية من تفشّي فيروس "كورونا"، ومنع انتشار الوباء بين الموظّفين الأمنيّين والإداريّين والمواطنين. شملت الحملة كلّ الأقسام والدوائر الإداريّة والأمنيّة، تبعًا للمعايير المعمول بها والمعتمدة دوليًّا.

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