رئيس مصلحة الابحاث الزراعية: الشائعات حول التوقعات المناخية لا تمت الى الحقيقة بصلة

نبه رئيس مجلس إدارة ​مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية​ الدكتور ​ميشال افرام​ في بيان، أن هناك "كما كبيرا من الشائعات حول التوقعات المناخية وكلها غير واقعية ولا تمت الى الحقيقة بصلة"، مؤكدا ان "​لبنان​ سيشهد الخميس المقبل، منخفضا جويا اعتياديا برياحه وسرعتها التي لا تزيد عن 60 كلم ب​الساعة​".

وأشار الى أن "​النشرة​ الجوية لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة أعلنت أن لبنان يتأثر برياح جنوبية دافئة مما يؤدي إلى تشكل بعض الغبار في الأجواء، وتستمر هذه الحالة طيلة يوم غد الأربعاء وتشتد يوم الخميس مع ارتفاع في حجم الغبار، على أن يتأثر لبنان بدءا من بعد ظهر الخميس بمنخفض جوي مع رياح أقل حرارة تؤدي إلى أمطار موحلة وغزيرة. وتستمر ​الأمطار​ الغزيرة الجمعة مع رياح قوية ولكن دون 60 كلم بالساعة مع ذوبان ​الثلوج​ بدءا من ارتفاع 2000 متر، مما يؤدي إلى تشكل ​السيول​ من شدة الأمطار وذوبان الثلوج. وهناك احتمال ل​تساقط الثلوج​ السبت على ارتفاع 2200 متر وما فوق".

وأشار الى "فروقات حرارية واسعة، بين الخميس الذي يسجل 24 درجة مئوية في حين تنخفض ​درجات الحرارة​ الجمعة الى 14 درجة مئوية"، مشددا على ان "​الطقس​ الحالي في لبنان اعتيادي جدا ولا وجود لكل التوقعات المضخمة".

وأوضح أن "المصلحة طلبت من ​المزارعين​ رش الاسمدة مع مراعاة الكمية المسموحة، ورش مبيدات الاعشاب مع مراعاة الانواع المسموحة، وانهاء زرع ​البطاطا​ والاشجار المثمرة واخذ العلم بالاحوال الجوية ليقوموا بأعمالهم الزراعية بناء عليها وخاصة قبل منتصف الاسبوع".

وأكد أخيرا، أن "الطقس المستقر يعود إلى لبنان بدءا من الأحد والاثنين، مع ارتفاع في درجات الحرارة".