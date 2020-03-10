المشرّفية التقى وفد كلّية السياحة في جامعة الحكمة

استقبل وزير السياحة ​رمزي المشرفية​ في مكتبه في الوزارة، وفداً من ​جامعة الحكمة​ برئاسة رئيس الجامعة الخوري خليل شرفون ضمّ عميد كليّة السياحة في الجامعة الدكتور طانيوس قسّيس وأساتذة الكليّة، وعرض الوفد أبرز أعمال الكلية وإنجازاتها منذ تاريخ تأسيسها ولغاية اليوم، والمشاريع التي تمّت بالتعاون والتنسيق مع ​وزارة السياحة​.

وبحث المشرفية مع وفد إتحاد نقابات موظفي و​عمال الفنادق والمطاعم​ والتغذية و اللهو برئاسة النقيب جوزيف حداد نشاطات النقابة والصعوبات التي تواجهها في ظلّ الظروف الراهنة.

والتقى نقيب أصحاب مكاتب السياحة والسفر ​جان عبود​ مع مدير منطقة ​شمال إفريقيا​ و​السودان​ في الإتحاد الدولي للنقل الجوّي (IATA) محمد لطفي وممثلين عن شركة ​طيران الشرق الأوسط​ (MEA) وشركة (Air France)، وتداول معهم في المشكلة التي تواجه بيع تذاكر السفر في مكاتب وشركات السفر والسياحة.

وعرض المشرفية مع نقيب أصحاب المجمّعات السياحية البحرية والأمين العام لاتّحاد المؤسسات السياحيّة ​جان بيروتي​ أوضاع النقابة ووضع ​المؤسسات السياحية​ البحريّة وخطّتها لموسم الصيف المقبل.

كما استقبل وفد نقابة أصحاب الفنادق برئاسة النقيب ​بيار الأشقر​، وبحث معهم في المشكلات التي تواجه هذا القطاع، وكيفيّة التنسيق لتفعيل السياحة الطبية التي سبق وأطلقتها وزارة السياحة بالتعاون مع وزارتي ​الصحة العامة​ والإعلام ونقابات الأطباء و​المستشفيات​ والفنادق و​المديرية العامة للأمن العام​.