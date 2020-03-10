تعقيم مبنى بلدية مستيتا والأماكن العامة ودور العبادة بالمنطقة

قامت ​بلدية بلاط​ - ​مستيتا​ في ​قضاء جبيل​ بتوزيع منشورات تتضمن سبل ​الوقاية​ المسبقة من فيروس ​الكورونا​، وضرورة التقيد بالإرشادات الصحية التي تتطلبها هذه المرحلة الدقيقة. وعمدت ​البلدية​ إلى تعقيم مركز البلدية والأماكن العامة ودور العبادة والصالات العامة. وناشد رئيس البلدية عبدو العتيق "الأهالي التقيد الصارم والجدي بالتعليمات"، مؤكدا أن "البلدية ستبقى على تواصل دائم مع الأهالي والمؤسسات، في حال حصول أي حادثة، وذلك حفاظا على ​السلامة العامة​"، متمنيا على "أبناء البلدة عدم الاستهتار بهذا الموضوع".

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