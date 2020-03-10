اتحاد بلديات الفيحاء يعقّم شوارع البداوي والقلمون للوقاية من تفشي كورونا

أقدمت عناصر ​اتحاد بلديات الفيحاء​ على "رش وتعقيم الشوارع والاحياء والحدائق، والساحات والدوائر الحكومية بتوجيهات من رئيس الاتحاد ​حسن غمراوي​ في مدينتي ​البداوي​ و​القلمون​، لمنع انتشار الوباء وحفاظا على سلامة كل المواطنين، للوقاية من تفشي ​فيروس كورونا​". إضغط للمزيد

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