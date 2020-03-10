لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​نقولا صحناوي​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "الصور لا تزال تتردّد عن إصابة بفيروس "كورونا" في ​ساحة ساسين​ ب​الأشرفية​، وهي بالحقيقة حملة تعقيم وقائيّة تقوم بها البلدية"، مؤكّدًا أنّ "لا صحّة لأي شائعات ولا تصدّقوا أي أخبار متداولة من دون التأكّد من صحّتها مع المعنيّين".

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كانت هذه تفاصيل خبر صحناوي: لا صحة لأي شائعات عن وجود إصابة بـ"كورونا" في ساحة ساسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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