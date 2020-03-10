رئيس المجلس الإسلامي الشيعي:تعليق صلاة الجمعة والجماعات بالمساجد مؤقتا

أعلن رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ ​عبد الأمير قبلان​، في بيان، ان "حفظ النفس من حفظ ​الدين​، ولأن حفظ الأوطان بحفظ ناسها وأهلها، ولأن مخاطر ​فيروس كورونا​ بلغت حداً، يهدد فيه ناسنا ومجتمعنا، ولأن إمكانية انتقاله سهلة جدا حال الازدحام، ودرءا للمخاطر ومنعا للضرر وحماية لناسنا ومجتمعنا وتنفيذا لأمر الله تعالى بحماية النفوس وحؤولا دون الأسباب الموجبة لنقل هذا الفيروس الذي يهدد ​الصحة العامة​، نعلن تعليق صلاة الجمعة والجماعات في المساجد موقتاً، تأكيدا منا لأمر الله بحماية النفوس الكريمة على الله تعالى".

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