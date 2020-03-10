أعلن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية و​البلديات​ العميد محمد فهمي انه "إثر حادثة ​إطلاق النار​ التي تعرض لها البيت المركزي ل​حزب الكتائب اللبنانية​ فجر الأحد، قامت ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الأمن الداخلي​ ب​مداهمة​ مكان تواجد المشتبه به وألقت القبض عليه، وتم توقيفه للتحقيق معه ولإحالته على ​القضاء​ المختص". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر مكتب فهمي: احالة المشتبه بإطلاقه النار على بيت الكتائب على القضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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