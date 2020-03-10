البنتاغون: إسبر يلغي زيارته لآسيا الوسطى بسبب فيروس كورونا

أعلن ​البنتاغون​ الأميركي أن "وزير الدفاع ​مارك إسبر​ ألغى زيارته إلى آسيا الوسطى بسبب انتشار ​فيروس كورونا​".

وأشار البنتاغون إلى أن "تركيا لن تحصل على صواريخ باتريوت الأميركية ما لم تتخلى عن منظومة أس 400 الصاروخية الروسية".

وأمل البنتاغون في بيان "أن تقوم جميع الجهات في أفغانستان بمحاربة تنظيمي الدولة والقاعدة"، مؤكداً "اننا اتخذنا العديد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا".