سلطات النمسا تمنع دخول القادمين من إيطاليا للحد من انتشار كورونا

كشف المستشار ​النمسا​وي ​سيباستيان كورتز​، أنّ "النمسا ستمنع دخول القادمين من ​إيطاليا​، في إطار الحد من انتشار ​فيروس كورونا​"، لافتًا إلى أنّ "إجراءات أُخرى تتّخذ بوقف المحاضرات الجامعية وحثّ الشركات على السماح للموظفين بالعمل من المنزل".

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