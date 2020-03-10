إرتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في هولندا إلى 382 ووفاة 4 مرضى

أعلن المعهد الوطني للصحة العامة في ​هولندا​، أنّ "الفحوصات الطبيّة أثبتت إصابة 61 شخصًا جديدًا بفيروس "كورونا" المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلد إلى 382؛ فضلًا عن وفاة أربعة مرضى".

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