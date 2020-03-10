الخطوط الجوية الإيرانية: إستئناف الرحلات إلى أوروبا بعد توقفها ليومين

أعلنت الخطوط الجوية ال​إيران​ية، في بيان، ان "الخطوط الجوية الإيرانية "إيران إير" تعلن استئناف رحلاتها إلى ​أوروبا​ باستثناء ​فيينا​ و​ستوكهولم​ وغوتنبرغ بعد توقفها ليومين".

هذا وأوقفت الخطوط الجوية الإيرانية، الأحد الماضي، "جميع رحلاتها إلى أوروبا بسبب ما وصفته بالقيود المفروضة عليها في المطارات الأوروبية، لأسباب غير معروفة".