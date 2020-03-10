الخطوط الجوية الإيرانية: إستئناف الرحلات إلى أوروبا بعد توقفها ليومين

أعلنت الخطوط الجوية الإيرانية، في بيان، ان "الخطوط الجوية الإيرانية "إيران إير" تعلن استئناف رحلاتها إلى أوروبا باستثناء فيينا وستوكهولم وغوتنبرغ بعد توقفها ليومين".
هذا وأوقفت الخطوط الجوية الإيرانية، الأحد الماضي، "جميع رحلاتها إلى أوروبا بسبب ما وصفته بالقيود المفروضة عليها في المطارات الأوروبية، لأسباب غير معروفة".
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