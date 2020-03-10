ارتفاع عدد الوفيات في إيطاليا بكورونا من 463 إلى 631 خلال يوم واحد

أعلنت السلطات الطبية الإيطالية، عن تسجيل 168 حالة وفاة جديدة جراء ​فيروس كورونا​ المستجد في أراضي ​إيطاليا​ خلال يوم واحد، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بسبب الفيروس من 463 إلى 631 خلال يوم واحد في إيطاليا.

وأفادت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيطالي، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا يرتفع من 9172 إلى 10149 خلال 24 ساعة في البلاد.

هذا وبدت شوارع روما مهجورة بعد قرار فرض قيود لم يسبق لها مثيل إثر توسيع الحكومة إجراءات الحجر الصحي لتشمل البلد بأسره، في محاولة لإبطاء تفشي فيروس كورونا.

وتشمل الإجراءات، التي أعلنها رئيس الوزراء ​جوزيبي كونتي​، توسيع خطوات اتخذت بالفعل في منطقة لومبارديا بشمال البلاد وأجزاء من الأقاليم المجاورة.​​​​​​​