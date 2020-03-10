السلطات في فلسطين تعلن عن تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا بالضفة الغربية

أعلن الناطق باسم ​الحكومة الفلسطينية​ إبراهيم ملحم عن تسجيل 3 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ (كوفيد - 19) ب​الضفة الغربية​، ما يرفع إجمالي الإصابات بها إلى 29 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في الضفة الغربية المحتلة، يبلغ حاليا 29 إصابة، منها 28 في ​بيت لحم​ تخضع إحداها للعناية المكثفة، وواحدة في طولكرم.

وكان ملحم أعلن في وقت سابق اليوم، أن أعداد الذين يخضعون للحجر المنزلي ارتفع إلى 2900 فلسطيني في محافظات الضفة و​قطاع غزة​، بينهم 6 في ​مدينة القدس​، و605 فلسطينيين عادوا مؤخرا إلى غزة بعد تأديتهم مناسك العمرة .