السلطات في فلسطين تعلن عن تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا بالضفة الغربية

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) بالضفة الغربية، ما يرفع إجمالي الإصابات بها إلى 29 حالة.
تجدر الإشارة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في الضفة الغربية المحتلة، يبلغ حاليا 29 إصابة، منها 28 في بيت لحم تخضع إحداها للعناية المكثفة، وواحدة في طولكرم.
وكان ملحم أعلن في وقت سابق اليوم، أن أعداد الذين يخضعون للحجر المنزلي ارتفع إلى 2900 فلسطيني في محافظات الضفة وقطاع غزة، بينهم 6 في مدينة القدس، و605 فلسطينيين عادوا مؤخرا إلى غزة بعد تأديتهم مناسك العمرة .
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