رئيس الدفاع بالبرلمان الليبي: زيارة حفتر لفرنسا وبرلين تتعلق بمسارات الحل المطروحة

أعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي طلال الميهوب، ان "زيارة المشير خليفة حفتر إلى فرنسا وبرلين تتعلق بمسارات الحل المطروحة، والمجتمع الدولي على إطلاع بعمليات نقل الإرهابيين إلى ليبيا، وأن الزيارة تناولت كافة التفاصيل الحاصلة في المشهد الليبي حتى الأن".
وأوضح الميهوب ان "الشروط التي طرحتها القوات المسلحة الليبية في وقت سابق لوقف اطلاق النار لم تتغير، وفي حال توافر الشروط المعلنة مسبقاً يمكن اتخاذ خطوة مغايرة للموقف الحالي، والتوقيع على وقف إطلاق النار"، لافتاً الى ان "الهدنة تم خرقها من جانب المليشيات، فيما يرد الجيش على الخروقات طوال الفترة التي أعقبت بدء الهدنة"، مؤكداً على "أهمية الدور الروسي في المنطقة وخاصة الملف الليبي".
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