رئيس الدفاع بالبرلمان الليبي: زيارة حفتر لفرنسا وبرلين تتعلق بمسارات الحل المطروحة

أعلن رئيس ​لجنة الدفاع​ و​الأمن​ القومي في ​البرلمان الليبي​ طلال الميهوب، ان "زيارة المشير ​خليفة حفتر​ إلى ​فرنسا​ و​برلين​ تتعلق بمسارات الحل المطروحة، و​المجتمع الدولي​ على إطلاع بعمليات نقل الإرهابيين إلى ​ليبيا​، وأن الزيارة تناولت كافة التفاصيل الحاصلة في المشهد الليبي حتى الأن".

وأوضح الميهوب ان "الشروط التي طرحتها ​القوات المسلحة​ الليبية في وقت سابق لوقف اطلاق النار لم تتغير، وفي حال توافر الشروط المعلنة مسبقاً يمكن اتخاذ خطوة مغايرة للموقف الحالي، والتوقيع على وقف ​إطلاق النار​"، لافتاً الى ان "​الهدنة​ تم خرقها من جانب المليشيات، فيما يرد ​الجيش​ على الخروقات طوال الفترة التي أعقبت بدء الهدنة"، مؤكداً على "أهمية الدور الروسي في المنطقة وخاصة الملف الليبي".