الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله آل سعود

أكد ​الديوان الملكي السعودي​ وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان ​آل سعود​، وهو نائب وزير الخارجية ب​المملكة العربية السعودية​، هو الابن الخامس من أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ووالدته هي الأميرة عايدة فستق اللبنانية الأصل. وهو يشغل منصب رئيس مجلس أمناء صندوق المئوية.

وأشار الديوان في بيان أنه سيصلى عليه يوم غدٍ الأربعاء، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في العاصمة ​الرياض​.