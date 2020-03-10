طائرة تركية تهبط اضطرارياً في مطار القاهرة

اضطرت طائرة تركية قادمة من ​جنوب إفريقيا​ في طريقها إلى مطار ​إسطنبول​ الدولي، الهبوط اضطراريا ب​مطار القاهرة الدولي​، وذلك لإنقاذ حياة راكب بريطاني أصيب بأزمة قلبية أثناء تحليقها فوق الأجواء المصرية، وتم نقله إلى مستشفى هليوبوليس لتلقي العلاج.

وأكدت مصادر طبية بالمطار وفقا لوسائل إعلام مصرية "أن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد الطائرة يطلب فيها السماح له بالهبوط اضطراريا بالمطار، وتجهيز سيارة إسعاف لنقل راكب بريطاني الجنسية أصيب بأزمة قلبية".