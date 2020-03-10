الاتحاد الإفريقي يدعو للتوصل إلى صفقة عادلة ومفيدة للجميع بشأن سد النهضة

أعلنت ​وزارة الخارجية​ الإثيوبية، عن "إجراء الوزير غيدو أندارجاشيو، محادثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، وتركز اللقاء على "المفاوضات الجارية بشأن ​سد النهضة​، وشدد فكي على أن "التفاوض بشأن سد النهضة يجب أن يتوصل إلى صفقة عادلة يستفيد منها جميع أصحاب المصلحة".

بدوره أكد أندارجاشيو "ضرورة مواصلة المفاوضات بناء على مبدأ الاستخدام العادل والمنصف والمعقول للموارد الطبيعية العابرة للحدود".

هذا وكانت السلطات في ​اثيوبيا​ قد أعلنت عدم مشاركتها في مفاوضات "سد النهضة"، التي كان من المقرر أن تستضيفها ​واشنطن​ الشهر الماضي؛ لدراسة مقترحات من ​وزارة الخزانة الأميركية​ حول مسودة الاتفاق الخاص بملء وتشغيل سد النهضة.