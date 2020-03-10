الخطوط الجوية الفرنسية تعلق رحلاتها لإيطاليا من 14 آذار إلى 3 نيسان

أعلنت ​الخطوط الجوية الفرنسية​ تعليق رحلاتها إلى ​إيطاليا​ من ​14 آذار​ إلى 3 نيسان بسبب ​فيروس كورونا​.

يأتي ذلك بعد أن أكدت هيئة الصحة العامة الفرنسية أن "عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 30 ، بعد أن كان 25 يوم أمس"، مشيرة الى ان "وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستير، أصيب بالفيروس".

هذا وذكرت تقارير إعلامية أن "خمسة نواب بالبرلمان الفرنسي جرى تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى أحد العاملين بمطعم الجمعية الوطنية، حيث يعتقد أن بعض المشرعين المصابين أو جميعهم التقطوا الفيروس هناك".