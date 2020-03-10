دفاع روسيا: كلام أردوغان عن تدمير 8 منظومات بانتسير بسوريا غير صحيح

نفت ​وزارة الدفاع الروسية​ صحة تصريحات الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ حول تدمير ​الجيش التركي​ لـ 8 منظومات "بانتسير" للدفاع الجوي في إدلب ب​سوريا​. وأشارت الوزارة في بيان إلى أن "التقديرات المقدمة لرئيس الجمهورية التركية حول فاعلية استخدام الطائرات المسيرة الهجومية في محافظة إدلب، التي تمكنت من تدمير 8 منظومات سورية للدفاع الجوي من نوع "بانتسير"، على حد الزعم، لا تتطابق والواقع وهي أكثر من مبالغ فيها".

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