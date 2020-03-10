رئيس مجلس النواب المصري: حقوقنا في مياه النيل مسألة حياة أو موت

أعلن رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، ان "حقوق مصر في مياه النيل مسألة حياة أو موت ومصر دخلت حزام الفقر المائي"، موضحاً ان "الحصة المحددة لمصر من نهر النيل غير كافية، وأن وزارة الري، وعلى رأسها الوزير يؤدي أداء جيدا سواء فيما يتعلق بملف الري في الداخل، أو في الخارج ومعه وزير الخارجية في التفاوض بشأن سد النهضة".
ولفت عبد العال ان "الجميع على ثقة في القيادة السياسية والأجهزة المعاونة، بأنها ستحافظ على حقوق مصر في مياه نهر النيل"، موضحاً أنه "لا يمكن التفريط فيها بتاتاً".
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