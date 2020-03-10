رئيس مجلس النواب المصري: حقوقنا في مياه النيل مسألة حياة أو موت

أعلن رئيس ​مجلس النواب​ المصري ​علي عبد العال​، ان "حقوق مصر في مياه النيل مسألة حياة أو موت ومصر دخلت حزام ​الفقر​ المائي"، موضحاً ان "الحصة المحددة لمصر من ​نهر النيل​ غير كافية، وأن ​وزارة​ الري، وعلى رأسها الوزير يؤدي أداء جيدا سواء فيما يتعلق بملف الري في الداخل، أو في الخارج ومعه وزير الخارجية في التفاوض بشأن ​سد النهضة​".

ولفت عبد العال ان "الجميع على ثقة في ​القيادة​ السياسية والأجهزة المعاونة، بأنها ستحافظ على حقوق مصر في مياه نهر النيل"، موضحاً أنه "لا يمكن التفريط فيها بتاتاً".