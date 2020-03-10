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الخارجية الايرانية للسعودية: لعدم إقحام فيروس كورونا في الخلافات السياسية

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دعا الناطق باسم وزارة الخارجية ال​إيران​ية ​عباس موسوي​، ​​ إلى "تجنب تسييس ​فيروس ​ المستجد "كوفيد -19" وإشاعة ​أخبار​ غير صحيحة"، موضحاً ان "لوائح التأشيرة الإلكترونية لإيران هي نفسها بالنسبة لمواطني جميع البلدان باستثناء حاملي جوازات السفر البريطانية والأميركية والكندية، ووفقاً لنظام التأشيرات في العديد من البلدان المتقدمة، يتم الابتعاد عن وضع علامات وأختام الدخول والخروج على جوازات السفر".

هذا وأعلنت السلطات في السعودية، في وقت سابق، ان "​طهران​ ترتكب تصرفا غير مسؤول بعدم ختم جوازات زوارها من السعوديين على الرغم من تفشي هناك".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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