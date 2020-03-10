الخارجية الايرانية للسعودية: لعدم إقحام فيروس كورونا في الخلافات السياسية

دعا الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، السعودية إلى "تجنب تسييس فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" وإشاعة أخبار غير صحيحة"، موضحاً ان "لوائح التأشيرة الإلكترونية لإيران هي نفسها بالنسبة لمواطني جميع البلدان باستثناء حاملي جوازات السفر البريطانية والأميركية والكندية، ووفقاً لنظام التأشيرات في العديد من البلدان المتقدمة، يتم الابتعاد عن وضع علامات وأختام الدخول والخروج على جوازات السفر".
هذا وأعلنت السلطات في السعودية، في وقت سابق، ان "طهران ترتكب تصرفا غير مسؤول بعدم ختم جوازات زوارها من السعوديين على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد هناك".
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