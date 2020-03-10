الشرطة السودانية: استهداف موكب حمدوك تم باستخدام عبوة محلية الصنع تزن 750 جرام

أعلنت ​الشرطة السودانية​ أن "النتائج الفنية الأولية للمادة التي استهدفت موكب رئيس الوزراء السوداني ​عبد الله حمدوك​ أمس، أظهرت أنها كانت عبوة متفجرة محلية الصنع، تزن 750 جرام".

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