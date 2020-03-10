سلطات البحرين: تعافي 8 إصابات جديدة من فيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ ​البحرين​ية تعافي 8 إصابات جديدة من ​فيروس كورونا​ ليصبح إجمالي الحالات المتعافية من الفيروس 30 حالة في البحرين. وكانت وزارة الصحة البحرينية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الثلاثاء خروج 47 حالة من الحجر الصحي الاحترازي بعد اتمامهم 14 يوما وإجراء جميع الفحوص المختبرية للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

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