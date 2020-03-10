حاكم نيويورك: تسجيل 31 اصابة جديدة بكورونا ليبلغ العدد 173

أعلن حاكم ولاية ​نيويورك​ ​أندرو كومو​، عن "إغلاق المدارس والمؤسسات في منطقة نيو روتشيل لأسبوعين للحد من انتشار ​فيروس كورونا​". وأكد كومو خلال تصريح صحفي أن "السلطات الصحية في الولاية أكدت تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 173 حالة​​​​​​​". يأتي ذلك بعد أن أعلن المتحدث باسم ​الأمم المتحدة​ ​ستيفان دوجاريك​، في بيان، ان "مقر الأمم المتحدة في نيويورك سيغلق أبوابه أمام عامة الناس ويعلق جميع الجولات في ضوء تفشي فيروس كورونا المستجد"، مشيراً الى "عدم وجود حالات مؤكدة للإصابة بالفيروس في صفوف موظفي الأمم المتحدة في الوقت الحالي".

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