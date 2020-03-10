عاجل.. إغلاق جميع المستشفيات المنشأة لمكافحة فيروس كورونا

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أعلنت الصين إغلاق جميع المستشفيات المنشأة مؤقتا لمكافحة فيروس كورونا في ووهان بعد انخفاض عدد الإصابات، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.
وانخفض عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا في الصين بشكل ثابت في الأسابيع الأخيرة، ما يُظهر أن إجراءات إغلاق المدن أتت ثمارها، وبحسب "سكاي نيوز" فإنه تم الإبلاغ عن 19 إصابة جديدة فقط، وفقا للجنة الصحة الوطنية، وهو العدد الأقل منذ أن بدأت الحكومة في إحصاء الإصابات في 21 يناير.
وسجلت جميع الإصابات الجديدة في مدينة ووهان بؤرة انتشار الفيروس، باستثناء حالتين لشخصين مسافرين، ووصل عدد الوفيات في البلاد إلى 3136، بينما وصل عدد المصابين في الصين إلى 80750 شخص.
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خطوات بسيطة للوقاية من فيروس كورونا
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.