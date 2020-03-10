السودان.. اعتقال مشتبهين في محاولة اغتيال حمدوك

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty حمدوك تعرض لمحاولة اغتيال يوم الاثنين

وقال المصدر الأمني لـ"سكاي نيوز عربية، إن التحقيق يجري مع المعتقلين منذ ليلة الاثنين، مرجحا أن يكون التفجير ناجما عن عبوة يتم التحكم فيها عن بعد.

في غضون ذلك، يزاول رئيس الوزراء السوداني مهامه من مكتبه بشكل طبيعي، إثر محاولة الاغتيال الفاشلة.

ونجا حمدوك، صباح الاثنين، من محاولة اغتيال تعرض لها بعد خروجه من مقر إقامته، حيث تعرض موكبه إلى تفجير وإطلاق رصاص في منطقة كبري كوبر شمال شرقي الخرطوم.

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ووقع الهجوم في وقت تواجه فيه حكومة حمدوك صعوبات جمة في إدارة أزمة اقتصادية حادة كانت سبب خروج احتجاجات لأشهر ضد نظام البشير واستمرت حتى بعد الإطاحة به.

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ويقود حمدوك حكومة مؤلفة من تكنوقراط بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والجماعات المدنية لفترة انتقالية تستمر حتى أواخر 2022.