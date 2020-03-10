ولاية نيوجيرسي الأمريكية تسجل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ) أعلنت ولاية نيوجيرسي الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) . وقالت وكالة أنباء بلومبرج ، إن المتوفى ، رجل في الستينات من عمره من مقاطعة بيرجن.

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