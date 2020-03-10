السعودية: الحالات المسجلة بكورونا 20 حالة بينهم مصريان

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ)

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي اليوم الثلاثاء أن إجمالي الحالات المسجلة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بالمملكة 20 حالة بينهم اثنان من مصر وحالة من الفلبين وصنفت بأنها "حرجة"، مؤكدا" أن متوسط أعمارهم 47 عاماً".

وأكد العالي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء "سجل في المملكة حتى الآن 20 حالة مؤكدة ( 10 ذكور - 10 إناث)، ومتوسط أعمارهم 47 عاما، سبع حالات منها ارتبطت بالقدوم من إيران وثلاث حالات من العراق وثلاثة مروا بإيران والعراق واثنان من مصر وحالة من الفلبين وهي بوضع صحي حرج وعلى أجهزة التنفس الصناعي، وأربعة اكتسبوا العدوى من مخالطة حالات إيجابية".

وأوضح أنه تم الاستقصاء الوبائي وحصر عدد 800 حالة من المخالطين المباشرين، موضحاً أن من تم فحصهم في المنافذ (السعودية) تجاوز عددهم نصف مليون شخص.