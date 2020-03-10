بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 14 في حادث تصادم بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي شخص مصرعه وأصيب 14 آخرين، اليوم الثلاثاء، في تصادم سيارة ميكروباص بتروسيكل، على الطريق الزراعي أمام مدخل قرية بني يحيي التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بتصادم سيارة ميكروباص وتروسيكل، ووجود حالة وفاة ومصابين.

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انتقل رجال الأمن والإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة الأولية تبين تصادم سيارة ميكروباص رقم "2975 ى ط ا" بتروسيكل دون أرقام، ما أسفر عن مصرع "محمد.ع.ح - 22 عامًا"، مقيم مركز منفلوط، نُقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي.

كما أسفر الحادث عن إصابة 14 شخصًا، هم: "محمد.ح.ح" 25 عامًا، و"أحمد.س.ا" 39 عامًا، و"حازم .ج.م" 20 عامًا، و"الهام.ح.ع" 23 عامًا، و"محمود.ج.م" 23 عامًا، و"آيه.ر.م" 21 عامًا، و"شعبان.س.ج" 27 عامًا، و"وفاء.ح.ز"35 عامًا، و"بيتر.م.ي" 28 عامًا، و"آدم.خ.ط" 30 عامًا، و"رمضان.م.ر" 18 عامًا، و"ديفيد.ع.ج" 17 عامًا، و"مصطفى.م.ا"25 عامًا، ومجهول الهوية.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي ومنفلوط المركزي، وحرر المحضر اللازم لعرضه على النيابة العامة.