وزيرا دفاع روسيا وتركيا يناقشان الوضع في إدلب السورية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أجرى اتصالاً هاتفيًا مع نظيره التركي، خلوصي أكار، بحثا أثناءه الوضع في إدلب السورية، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".
وقالت الوزارة، في بيان، إن شويجو وأكار، ناقشا القضايا المتعلقة بتطبيق البروتوكول الملحق بمذكرة إعادة الاستقرار إلى منطقة إدلب لخفض التصعيد.
وتم تبني البروتوكول الملحق في ختام محادثات أجراها الرئيسان الروسي والتركي، فلاديمير بوتين، ورجب طيب أردوغان، أثناء لقائهما في موسكو، في 5 مارس.
ونصت هذه الوثيقة، التي أكد الطرفان فيها تمسكهما بـ "مسار أستانا" الثلاثي (روسيا وتركيا وإيران) حول سوريا، ومحاربة الإرهاب، على إجراءات عدة هادفة لإنهاء المواجهات بين القوات التركية والسورية في منطقة إدلب.
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