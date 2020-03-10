رئيس جامعة المنصورة: أماكن عزل للأساتذة والطلاب والتوقيع بـ"بصمة العين"

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أعلن رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أشرف عبد الباسط، تجهيز أماكن للعزل في حالة حدوث اشتباه على أن يجري تحويل الطلاب لمناظرتهم في غرفة عزل خاصة مجهزة بمستشفى الطلبة، وتحويل أعضاء هيئة التدريس والعاملين لمناظرتهم في غرف خاصة مجهزة بالعيادات الخارجية بمستشفى الجامعة الرئيسي ومستشفى الطوارئ.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده رئيس الجامعة، اليوم، بمجلس عمداء الكليات لمناقشة الإجراءات الوقائية والاحترازية والاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بمختلف القطاعات داخل الجامعة، في إطار خطة الدولة للتصدي للفيروس وحرصًا على صحة وسلامة جميع الطلاب والعاملين بالحرم الجامعي.

حضر الاجتماع الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور محمود المليجي نائب رئبس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات والدكتور محمد حجازي،المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية.

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واستعرض رئيس الجامعة خطة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وخطة مستشفيات جامعة المنصورة، ومنظومة مكافحة العدوى بالجامعة لمواجهة فيروس الكورونا COVID-19.

وشدد على ضرورة متابعة نظافة المدرجات وتطهيرها وتعقيمها بصفة يومية ومستمرة بالمنظفات الموصي بها من وزارة الصحة والحرص على فتح النوافذ وتهوية قاعات التدريس والمدرجات بصفة مستمرة وتوفير المطهرات ومستلزمات نظافة الأيدي والأسطح.

ووجه رئيس الجامعة بتحديد جداول للنظافة والتطهير "كل مكان على حده" عدة مرات خلال اليوم الواحد لكل من المدرجات، المعامل، المكاتب الإدارية، الحمامات، البوفيهات، السلالم، الممرات، المصاعد، الطرقات، مداخل الكليات و آلات الصراف الآلى داخل الكلية، و استخدام أجهزة البصمة بالعين فقط واستبدال الأجهزة أن لم تكن تدعم ذلك في اقرب وقت ممكن.

وكلف عبدالباسط بتطهير جميع الأجهزة بإستخدام مطهر للأجهزة قبل وبعد الاستخدام، توفير مستلزمات نظافة الأيدي والمطهرات الكحولية في جميع المعامل، والتي يوجد بها اجهزة يشارك الطلاب في استخدامها، والاهتمام والاستمرار بتكثيف حملات التوعية بأعراض فيروس الكورونا وطرق الوقاية.