ترحيل 30 سائحًا إيطاليا من تونس للوقاية من كورونا

قال والي القيروان، محمد بورقيبة، بإنه تم اليوم الثلاثاء ترحيل 30 سائحا إيطاليا، قدموا، منذ أمس الإثنين، إلى ولاية القيروان من مدينة طبرقة بجندوبة، نحو بلدهم، وذلك بعد التنسيق مع سفارتهم كإجراء وقائي من فيروس "كورونا " .
في قافلة سياحية، وقضوا ليلة أمس داخل هذه العربات بمأوى أحد الفنادق بالجهة بعد أن تم منعهم من الدخول كإجراء وقائي، وكانوا ينوون التوجه اليوم إلى مدينة دوز بقبلي لقضاء بقية رحلتهم السياحية.
وأضاف الوالي، في تصريح صحفي، أن السياح قدموا بعرباتهم المجرورة
الجهوي للصحة بالقيروان، حمدي الحذري، أنه تم اليوم فحص السياح للتأكد من عدم وجود أعراض الإصابة بفيروس "كورونا" باعتبارهم قادمين من منطقة موبوءة، وتقرر إخضاعهم للعزل الصحي الذاتي في عرباتهم إلا أنهم رفضوا، فتم اللجوء إلى ترحيلهم وذلك بالتنسيق مع سفارتهم، موضحا أنهم دخلوا التراب التونسي منذ يوم 5 مارس الجاري عبر ميناء حلق الوادي وتوجهوا مباشرة إلى مدينة طبرقة.
ومن جانبه ، أكد المدير
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